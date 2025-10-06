НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой

Как пишет издание, инцидент произошел 30 сентября. Тогда истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Эти самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда. Они также не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Отмечается, что истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Воздушные провокации РФ

Стоит напомнить, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

На инцидент быстро отреагировали итальянские истребители F-35, которые базируются на авиабазе Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Они поднялись в небо и сопроводили российские МиГ-31 за пределы эстонского воздушного пространства, предотвратив дальнейшее нарушение.