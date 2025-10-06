RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой

Иллюстративное фото: НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На прошлой неделе истребители НАТО во время патрулирования в странах Балтии трижды перехватывали российские самолеты, которые нарушили правила полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пишет издание, инцидент произошел 30 сентября. Тогда истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Эти самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда. Они также не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Отмечается, что истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Воздушные провокации РФ

Стоит напомнить, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

На инцидент быстро отреагировали итальянские истребители F-35, которые базируются на авиабазе Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Они поднялись в небо и сопроводили российские МиГ-31 за пределы эстонского воздушного пространства, предотвратив дальнейшее нарушение.

 

 

Кроме этого два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОБалтийское мореБалтикаРоссийская Федерация