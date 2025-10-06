ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО перехопило Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою

Понеділок 06 жовтня 2025 21:36
UA EN RU
НАТО перехопило Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою Ілюстративне фото: НАТО перехопило Су-30, МіГ-31 і Су-35 над Балтикою (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Минулого тижня винищувачі НАТО під час патрулювання в країнах Балтії тричі перехоплювали російські літаки, які порушили правила польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пише видання, інцидент стався 30 вересня. Тоді винищувачі НАТО вилетіли для супроводу двох транспортних літаків AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір.

Ці літаки мали увімкнені радіолокаційні транспондери, але не мали планів польоту. Вони підтримували радіозв'язок із Регіональним центром управління польотами (RSVS).

У той же день літаки НАТО ідентифікували транспортний АН-72 із увімкненими транспондерами та зв'язком із RSVS, а також чотири СУ-30 і два МІГ-31 із Калінінграда. Вони також не мали транспондерів, планів польоту та радіозв'язку.

Зазначається, що винищувачі НАТО супроводили один Су-35 та ідентифікували тактичний розвідувальний літак Су-24, який 1 жовтня літав без транспондера, плану польоту та радіозв'язку.

Повітряні провокації РФ

Варто нагадати, що 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.

На інцидент швидко відреагували італійські винищувачі F-35, які базуються на авіабазі Емарі в межах місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Вони піднялися в небо та супроводили російські МіГ-31 за межі естонського повітряного простору, запобігши подальшому порушенню.

Окрім цього два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Балтійське море Балтика Російська Федерація
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії