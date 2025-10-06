ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой

Понедельник 06 октября 2025 21:36
UA EN RU
НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой Иллюстративное фото: НАТО перехватило Су-30, МиГ-31 и Су-35 над Балтикой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На прошлой неделе истребители НАТО во время патрулирования в странах Балтии трижды перехватывали российские самолеты, которые нарушили правила полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как пишет издание, инцидент произошел 30 сентября. Тогда истребители НАТО вылетели для сопровождения двух транспортных самолетов AN-12, которые двигались с материковой России в Калининградскую область через международное воздушное пространство.

Эти самолеты имели включенные радиолокационные транспондеры, но не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

В тот же день самолеты НАТО идентифицировали транспортный АН-72 с включенными транспондерами и связью с RSVS, а также четыре СУ-30 и два МИГ-31 из Калининграда. Они также не имели транспондеров, планов полета и радиосвязи.

Отмечается, что истребители НАТО сопроводили один Су-35 и идентифицировали тактический разведывательный самолет Су-24, который 1 октября летал без транспондера, плана полета и радиосвязи.

Воздушные провокации РФ

Стоит напомнить, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии. Инцидент зафиксирован сразу после входа самолетов на территорию страны.

На инцидент быстро отреагировали итальянские истребители F-35, которые базируются на авиабазе Эмари в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Они поднялись в небо и сопроводили российские МиГ-31 за пределы эстонского воздушного пространства, предотвратив дальнейшее нарушение.

Кроме этого два российских истребителя были зафиксированы над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море. Это произошло в пределах территориальных вод Польши.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ цинично отвергла обвинения относительно нарушения воздушного пространства. В Кремле заявили, что нарушений якобы не было, и российские военные летают "строго в рамках международных правил".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Балтийское море Балтика Российская Федерация
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии