НАТО на паузу і заморозка конфлікту, - джерела про можливий мирний план Трампа для України

Як пояснюють джерела, перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й "покладене в шухляду", але не "викинуте у смітник".

Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. У Києві, своєю чергою, цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід АТО/ООС на Донбасі, будь-яка заморозка може перетворитись на гарячі бойові дії.

Готовність Росії та альтернативний сценарій

У багатьох обговореннях, що стосуються "дій Трампа щодо України", часто не враховується ключовий аспект - готовність держави-агресора до завершення військових дій. На цей час такої готовності немає. Російські окупанти продовжують наступальні дії на території Донбасу, і, судячи з усього, зупинятися за власною ініціативою не планують.

Попри надії Києва на те, що у 2025-му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності Збройних сил України (ЗСУ) та забезпечення готовності до можливого продовження війни. Ці завдання залишатимуться актуальними і в час період президентства Дональда Трампа.

Завершення війни в Україні

Нещодавно державний секретар Штатів Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.

Тим часом радник республіканця з національної безпеки Майк Волц вважає, що війна завершиться дипломатичним шляхом, але для початку потрібно домогтися припинення вогню. Водночас кандидат на посаду голови Пентагону Піт Гегсет заявив, що адміністрація Трампа домагатиметься максимально вигідного для Києва завершення війни.