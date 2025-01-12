"Трамп визнав цю реальність": Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
Війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом. Першим кроком до цього може стати припинення вогню.
Про це заявив майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю каналу ABC News.
Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки заявив, що припинення вогню є важливим кроком, який допоможе сторонам перейти до переговорного рішення.
"Ну, ми хотіли б бачити припинення вогню в будь-яку хвилину, в будь-який день. Я думаю, що це був би позитивний - неймовірно позитивний перший крок з обох сторін. І це дозволило б нам увійти в рамки певного типу переговорного рішення", - наголосив він.
За його словами, дипломатичне вирішення конфлікту є неминучим, хоча повне вигнання російських військ, зокрема з Криму, вважається нереалістичним.
"Всі знають, що це має закінчитися якось дипломатично. Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - підкреслив Волц.
Він також наголосив на важливості запобігання подальшій ескалації, яка може мати глобальні наслідки.
"Ми вже бачимо Північну Корею, ми бачимо, знаєте, бурчання з Південної Кореї. Це - ця річ може розширюватися, і це те, що ми повинні зупинити", - підкреслив радник.
Трамп планує зустріч з Путіним
Нагадаємо, що під час нещодавнього виступу перед губернаторами-республіканцями Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловив бажання зустрітися. Зокрема додав, що зустріч вже готується, але не уточнював конкретних дат.
Тим часом прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков стверджував, що Путін, своєю чергою, готовий до зустрічі з Трампом й "жодних умов для цього не потрібно".
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