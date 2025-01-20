НАТО на паузу и заморозка конфликта, - источники о возможном мирном плане Трампа для Украины

Как объясняют источники, первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку".

Второй параметр будет касаться заморозки боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. В Киеве, в свою очередь, этот сценарий считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины. Как доказал опыт АТО/ООС на Донбассе, любая заморозка может превратиться в горячие боевые действия.

Готовность России и альтернативный сценарий

Во многих обсуждениях, касающихся "действий Трампа в отношении Украины", часто не учитывается ключевой аспект - готовность государства-агрессора к завершению военных действий. В настоящее время такой готовности нет. Российские оккупанты продолжают наступательные действия на территории Донбасса, и, судя по всему, останавливаться по собственной инициативе не планируют.

Несмотря на надежды Киева на то, что в 2025-м все же удастся достичь завершения войны, одновременно ведется работа и над другим сценарием, который касается усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения готовности к возможному продолжению войны. Эти задачи будут оставаться актуальными и во время президентства Дональда Трампа.

Завершение войны в Украине

Недавно государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена готовит для Трампа как можно более сильную позицию по Украине.

Между тем советник республиканца по национальной безопасности Майк Волц считает, что война завершится дипломатическим путем, но для начала нужно добиться прекращения огня. В то же время кандидат на должность главы Пентагона Пит Гегсет заявил, что администрация Трампа будет добиваться максимально выгодного для Киева завершения войны.