У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України
Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив, що адміністрація наступного президента США Дональда Трампа домагатиметься завершення війни в Україні. І вона хотіла б зробити це "максимально вигідно" для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
На слуханнях у Сенаті кандидат відповів на кілька запитань. Зокрема, сенатор від штату Мен Ангус Кінг запитав, чому Гегсет у вступному слові не зробив жодної згадки про Україну чи Росію.
"Це кодове слово для того, щоб ми збираємося залишити Україну?" - запитав Кінг.
Гегсет відповів, що це не так і що раніше Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край російсько-українській війні.
"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це (завершення війни, - ред.) було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися", - додав він.
На питання сенаторки-демократки від штату Невада Джекі Розен, чи підтримає адміністрація Трампа Україну, Гегсет відповів, що "дасть президенту свою найкращу пораду".
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.
Водночас майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц вважає, що російсько-українська війна завершиться дипломатичним шляхом, але для початку потрібно домогтися припинення вогню.
При цьому він також вважає нереалістичним виведення російських військ з усіх окупованих територій України.
"Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність", - наголосив Волц.
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