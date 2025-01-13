У Байдена готують для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України, - Блінкен

Адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працює над тим, щоб передати 47-му президенту Сполучених Штатів Америки (США) Дональду Трампу якомога сильнішу позицію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена в інтерв'ю CBS News.

Під час інтерв'ю ведуча заявила про те, що критики занепокоєні можливістю завершення повномасштабної війни в Україні під час президентства Трампа не на користь Києва. На це державний секретар США відповів, що спекулювати на цьому питанні немає сенсу. "Що має сенс - це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше", - відзначив Блінкен.