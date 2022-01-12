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НАТО ответило России на "предложение" не расширяться на Восток

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Среда 12 января 2022 15:57
НАТО ответило России на "предложение" не расширяться на Восток Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во время Совета Россия-НАТО российская сторона затронула требования к Североатлантическому Альянсу насчет не расширения блока. В свою очередь страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам Совета Россия-НАТО.

"Россия затронула предложения по "гарантиям безопасности", в том числе требование к НАТО не расширятся. Страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей. В то же время Россия и НАТО подчеркнули необходимость диалога", - заявил он.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого стали потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе. Также Москва представит свои требования по нерасширению НАТО на восток, в том числе за счет Украины.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

В свою очередь США отказываются от предложения России вернуться к конфигурации НАТО образца 1997 года и вывести вооружение с территории стран, которые последними были приняты в альянс.

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Российская Федерация Йенс Столтенберг
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