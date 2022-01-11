США о возвращении НАТО к границам 1997 года: не собираемся поворачивать время вспять
Соединенные Штаты в НАТО отказались возвращаться к конфигурации Альянса 1997 года. При этом в Альянсе не будут отказываться от политики "открытых дверей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кристофера Шмидта в Twitter.
"Этот альянс не собирается поворачивать время вспять", - заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
При этом она подчеркнула, что ни один член альянса не готов к отказу от политики "открытых дверей".
В ходе консультаций стало совершенно ясно, что ни один союзник НАТО не желает уступать или вести переговоры по политике открытых дверей", - добавила Смит.
Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.