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НАТО відповіло Росії на "пропозицію" не розширюватися на схід

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Середа 12 січня 2022 15:57
НАТО відповіло Росії на "пропозицію" не розширюватися на схід Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Під час Ради Росія-НАТО російська сторона торкнулася вимог до Північноатлантичного Альянсу щодо Не розширення блоку. У свою чергу країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними політиці відкритих дверей.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками Ради Росія-НАТО.

"Росія торкнулася пропозиції щодо "гарантій безпеки", в тому числі вимога до НАТО не розширяться. Країни-учасниці НАТО підтвердили, що залишаються прихильними політиці відкритих дверей. Разом з тим Росія і НАТО підкреслили необхідність діалогу", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність в Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль вимагає від НАТО відмовитися від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року.

У свою чергу США відмовляються від пропозиції Росії повернутися до конфігурації НАТО зразка 1997 року і вивести озброєння з території країн, які останніми були прийняті в альянс.

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Російська Федерація Єнс Столтенберг
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