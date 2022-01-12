Сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО: Украина в повестке дня
Сегодня состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Главной темой переговоров будет возможное вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.
Альянс готов вести переговоры с Москвой о повышении открытости в отношении военных учений и избежании случайных столкновений, которые могут спровоцировать конфликт, а также о контроле над вооружениями в отношении ракет в Европе, сообщили дипломаты НАТО.
Впрочем, многие требования России, изложенные в двух проектах договоров в декабре, являются неприемлемыми, включая призывы сократить деятельность Альянса до уровня 1990-х годов и обещание не принимать новых членов.
"Давайте проясним: действия России ускорили этот кризис. Мы стремимся использовать дипломатию для деэскалации ситуации", - заявила представитель США при НАТО Джулианна Смит.
Напомним, в США заявили, что Москва приготовила план внутренней дестабилизации Украины.
Отметим, США видят в действиях России намерение напасть на Украину.