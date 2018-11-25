У НАТО відреагували на напад РФ на українські кораблі в Азовському морі

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НАТО закликає РФ забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі

В НАТО відреагували на напад Російської Федерації на українські кораблі в Азовському морі, який відбувся сьогодні, 25 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Так, цитуючи заяву прес-служби НАТО, журналіст зазначив, що Альянс повністю підтримує територіальну цілісність України.

"НАТО повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність, включаючи її навігаційні права в її територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті атаки Росії на кораблі Військово-морських сил України поранені шестеро українських моряків. На даний момент відомо, що Росія захопила три українські кораблі в районі Керченської протоки.

Додамо, на даний момент президент України Петро Порошенко проводить засідання військового кабінету, а в Міністерстві закордонних справ України проходить екстрене засідання з приводу ситуації в Азовському морі, працює кризовий штаб.