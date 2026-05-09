У НАТО очікують нової хвилі скорочення присутності військ США в Європі, - Bloomberg

За даними джерел видання, у країнах НАТО очікують подальшого перегляду американської військової присутності після рішення Трампа вивести 5 тисяч військових із Німеччини.

Крім того, адміністрація Трампа може відмовитися від плану, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, щодо розміщення ракет великої дальності в Німеччині.

За інформацією Bloomberg, у НАТО також обговорюють інші можливі сценарії - зокрема скорочення участі США у військових навчаннях у Європі та перекидання частини сил із країн, які Вашингтон вважає "менш лояльними", до союзників, ближчих до чинної адміністрації.

Серед країн, які можуть отримати додаткову американську присутність, називають Польщу. Варшава вже неодноразово заявляла про готовність прийняти більше військових США.

Пентагон відмовився коментувати інформацію Bloomberg, а Білий дім переадресував журналістів до заяв держсекретаря США Марко Рубіо.

"Якщо одна з головних причин, чому США перебувають у НАТО, - це можливість мати війська, розгорнуті в Європі, які ми могли б перекинути на інші надзвичайні ситуації, а зараз це вже не так, принаймні що стосується деяких членів НАТО, то це проблема - і її треба розглянути", - заявив Рубіо під час візиту до Італії.

Наразі на території Європи дислокуються близько 85 тисяч американських військових. Попри побоювання союзників, частина дипломатів НАТО вважає, що можливості Трампа для масштабного скорочення військ можуть бути обмежені Конгресом США та стратегічними інтересами Вашингтона в Європі.

"Ми постраждаємо не менше, а то й більше, ніж європейські країни, яких ми визначили б як об’єкти покарання, якщо спробуємо суттєво скоротити наші сили або присутність", - наголосив Гордон Девіс, генерал-майор армії у відставці та колишній високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив плани скоротити американську військову присутність у Німеччині. За його словами, Європу можуть залишити понад 5 тисяч військових США.

За даними Politico, частина чиновників Пентагону була шокована таким рішенням, оскільки до цього виведення військ із ФРН не планувалося.