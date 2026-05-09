В НАТО ожидают новой волны сокращения присутствия войск США в Европе, - Bloomberg

По данным источников издания, в странах НАТО ожидают дальнейшего пересмотра американского военного присутствия после решения Трампа вывести 5 тысяч военных из Германии.

Кроме того, администрация Трампа может отказаться от плана, утвержденного еще при президентстве Джо Байдена, по размещению ракет большой дальности в Германии.

По информации Bloomberg, в НАТО также обсуждают другие возможные сценарии - в частности сокращение участия США в военных учениях в Европе и переброска части сил из стран, которые Вашингтон считает "менее лояльными", к союзникам, более близким к действующей администрации.

Среди стран, которые могут получить дополнительное американское присутствие, называют Польшу. Варшава уже неоднократно заявляла о готовности принять больше военных США.

Пентагон отказался комментировать информацию Bloomberg, а Белый дом переадресовал журналистов к заявлениям госсекретаря США Марко Рубио.

"Если одна из главных причин, почему США находятся в НАТО, - это возможность иметь войска, развернутые в Европе, которые мы могли бы перебросить на другие чрезвычайные ситуации, а сейчас это уже не так, по крайней мере что касается некоторых членов НАТО, то это проблема - и ее надо рассмотреть", - заявил Рубио во время визита в Италию.

Сейчас на территории Европы дислоцируются около 85 тысяч американских военных. Несмотря на опасения союзников, часть дипломатов НАТО считает, что возможности Трампа для масштабного сокращения войск могут быть ограничены Конгрессом США и стратегическими интересами Вашингтона в Европе.

"Мы пострадаем не меньше, а то и больше, чем европейские страны, которых мы определили бы как объекты наказания, если попытаемся существенно сократить наши силы или присутствие", - отметил Гордон Дэвис, генерал-майор армии в отставке и бывший высокопоставленный чиновник НАТО.

Сокращение присутствия США в Европе

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы сократить американское военное присутствие в Германии. По его словам, Европу могут покинуть более 5 тысяч военных США.

По данным Politico, часть чиновников Пентагона была шокирована таким решением, поскольку до этого вывод войск из ФРГ не планировался.