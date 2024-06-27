НАТО обрало нового генсека, а Зеленський з'їздив у Донецьку область: новини за 26 червня

Війна Росії проти України: останні новини

Росія завдала ракетного удару під Миколаєвом. Через падіння уламків сталася пожежа на відкритій території.

За даними аналітиків ISW, українські захисники мали успіх в районі Вовчанська, де відновили втрачені позиції у місті.

Створення Сил безпілотних систем в Україні: Зеленський затвердив рішення РНБО

Як вказано на сайті ОП, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Відповідний указ набирає чинності з дня його опублікування (25 червня).

Зеленський поїхав на Донеччину разом з Сирським

Президент провів нараду щодо безпеки та підтримки людей, а також зустрівся з захисниками.

"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - зазначив він.

Відключення стали тривалішими. У Міненерго пояснили, що відбувається і коли світла стане більше

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних зараз енергетичних й генеруючих потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період, що є основним пріоритетом.

"Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду", - заявила вона.

Посли НАТО погодили кандидатуру прем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генсека

В НАТО офіційно обрали нового керівника Альянсу. Ним став прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вже у жовтні цього року він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга.

Що відомо про нового генсека НАТО і яка його позиція щодо України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У Криму зафіксували пожежу на мисі Чауда: звідти окупанти запускають "Шахеди"

На оприлюднених ЗМІ супутникових знімках, зроблених вранці в понеділок, добре видно пожежу на мисі Чауда в окупованому Криму. Саме там розташований військовий полігон армії РФ, з якого, російські загарбники запускають по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Втім, що стало причиною пожежі, невідомо. Адже про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

На Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК

Як повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП, інцидент стався в Шацьку. Там військовозобов'язаний громадянин напав на працівника військкомату під час виконання ним службових обов'язків.

У поліції вже розпочали кримінальне провадження за статтею про насильство стосовно службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок. У разі доведення вини нападнику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

У прикордонній зоні на Закарпатті ввели додаткові обмеження

Прикордонники повідомили, що з метою запобігання правопорушень у межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

Зокрема, забороняється зупинка авто на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам. Винятком є технічні несправності.

Зеленський підписав закон про англійську мову

Документом пропонується, щоб англійська мова набула статусу однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Також, згідно із законом, тепер в Україні чиновники, військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу і не тільки мають знати англійську мову.

Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України

"На засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва буде продовжувати твердо стояти до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Гітанас Науседа в Twitter.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про геноцидний намір росіян проти України

Резолюція закликає держави-члени ПАРЄ посилити санкції проти росіян і передбачити повне відшкодування на підставі міжнародного права.

Також члени ПАРЄ допомагатимуть Україні збирати докази воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини та розробляти проекти для культурної спадщини.

Посольство США в Україні підтвердило смерть свого аташе в Києві

"Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США, який працював під керівництвом керівника місії в посольстві в Києві. Ми не можемо надати подальші коментарі з міркувань конфіденційності", - йдеться в коментарі посольства, наданому РБК-Україна.

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