НАТО выбрало нового генсека, а Зеленский съездил в Донецкую область: новости за 26 июня

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. А в НАТО избрали нового руководителя Альянса – им стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Более подробно о случившемся во вторник, 26 июня, - в материале РБК-Украина .
Как отмечается на сайте ОП, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.
Соответствующий указ вступает в силу дня его опубликования (25 июня).
Президент провел совещание по безопасности и поддержке людей, а также встретился с защитниками.
"И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - отметил он.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период, что является основным приоритетом.
«Сейчас нам всем очень больно терпеть отключение, но мы все должны понимать, что зимой это будет гораздо хуже. в течение осенне-зимнего периода", – заявила она.
В НАТО официально избрали нового руководителя Альянса. Им стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Уже в октябре этого года он заменит на этом посту Йенса Столтенберга.
Что известно о новом генсеке НАТО и какова его позиция по отношению к Украине - читайте в материале РБК-Украина.
На обнародованных СМИ спутниковых снимках, сделанных утром в понедельник, хорошо виден пожар на мысе Чауда в оккупированном Крыму. Именно там расположен военный полигон армии РФ, из которого российские захватчики запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Впрочем, что явилось причиной пожара, неизвестно. Ведь о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.
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В частности, запрещается остановка авто на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение являются технические неисправности.
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Также по закону теперь в Украине чиновники, военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту, полицейские среднего и высшего состава и не только должны знать английский язык.
"На заседании Государственного совета обороны мы договорились о выделении минимум 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", - написал Гитанас Науседа в Twitter.
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