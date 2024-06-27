НАТО выбрало нового генсека, а Зеленский съездил в Донецкую область: новости за 26 июня

Война России против Украины: последние новости

Россия нанесла ракетный удар под Николаевом. Из-за падения обломков произошел пожар на открытой территории.

По данным аналитиков ISW, украинские защитники имели успех в районе Волчанска, где восстановили утраченные позиции в городе.

Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО

Как отмечается на сайте ОП, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании Сил беспилотных систем в Украине.

Соответствующий указ вступает в силу дня его опубликования (25 июня).

Зеленский уехал на Донетчину вместе с Сырским

Президент провел совещание по безопасности и поддержке людей, а также встретился с защитниками.

"И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы", - отметил он.

Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных сейчас энергетических и генерирующих мощностей, чтобы подготовить их для стабильной работы в осенне-зимний период, что является основным приоритетом.

«Сейчас нам всем очень больно терпеть отключение, но мы все должны понимать, что зимой это будет гораздо хуже. в течение осенне-зимнего периода", – заявила она.

Послы НАТО согласовали кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост нового генсека

В НАТО официально избрали нового руководителя Альянса. Им стал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Уже в октябре этого года он заменит на этом посту Йенса Столтенберга.

Что известно о новом генсеке НАТО и какова его позиция по отношению к Украине - читайте в материале РБК-Украина.

В Крыму зафиксировали пожар на мысе Чауда: оттуда оккупанты запускают "Шахеды"

На обнародованных СМИ спутниковых снимках, сделанных утром в понедельник, хорошо виден пожар на мысе Чауда в оккупированном Крыму. Именно там расположен военный полигон армии РФ, из которого российские захватчики запускают по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Впрочем, что явилось причиной пожара, неизвестно. Ведь о ракетных атаках или атаках беспилотников на этот район Крыма в последние дни не сообщалось.

На Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК

Как сообщили в Волынском областном ТЦК и СП, инцидент произошел в Шацке. Там военнообязанный гражданин напал на работника военкомата во время исполнения им служебных обязанностей.

В полиции уже начали уголовное производство по статье о насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего гражданский долг. В случае доказательства вины нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

В приграничной зоне в Закарпатье ввели дополнительные ограничения

Пограничники сообщили, что с целью предотвращения правонарушений в пределах Ужгородского района введены дополнительные режимные ограничения.

В частности, запрещается остановка авто на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключение являются технические неисправности.

Зеленский подписал закон об английском языке

Документом предлагается, чтобы английский язык приобрел статус одного из языков международного общения в Украине.

Также по закону теперь в Украине чиновники, военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту, полицейские среднего и высшего состава и не только должны знать английский язык.

Литва будет выделять не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины

"На заседании Государственного совета обороны мы договорились о выделении минимум 0,25% ВВП в поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", - написал Гитанас Науседа в Twitter.

ПАСЕ приняла резолюцию о геноцидном намерении россиян против Украины

Резолюция призывает государства-члены ПАСЕ усилить санкции против россиян и предусмотреть полное возмещение на основании международного права.

Также члены ПАСЕ будут помогать Украине собирать доказательства военных преступлений против культурного наследия и разрабатывать проекты для культурного наследия.

Посольство США в Украине подтвердило смерть своего атташе в Киеве

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США, работавшего под руководством руководителя миссии в посольстве в Киеве. Мы не можем предоставить дальнейшие комментарии по соображениям конфиденциальности", - говорится в комментарии посольства , предоставленном РБК-Украина.

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