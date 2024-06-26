Зеленський приїхав на Донбас і представив нового командувача Об’єднаних сил
Президент України Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область. Він представив нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
Глава держави зазначив, що прибув на Донбас з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.
"Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій", - повідомив президент.
Зеленський також зустрівся з бійцями 110 та 47 бригад, які воюють на сході України. Своє звернення президент записав у Покровську, неподалік якого точаться активні бойові дії.
Також, як зазначив президент, він провів нараду у Донецькій області щодо безпеки та підтримки людей.
"І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту - у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", - додав Зеленський.
Заміна командувача Об'єднаних сил
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив про зміну командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Раніше посаду обіймав Юрій Содоль, який замінив на цьому посту Сергія Наєва. Цьому передували чутки про розслідування проти Содоля.
Зеленський призначив командувачем Об'єднаних сил ЗСУ бригадного генерала Андрія Гнатова.
Детальніше про кадрові зміни - у матеріалі РБК-Україна.
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