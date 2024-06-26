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Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України

Середа 26 червня 2024 19:00
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Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України Фото: Гітанас Науседа, президент Литви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державна рада оборони Литви підтримала рішення щодо виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Литви Гітанаса Науседи.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися про виділення щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України. Литва буде продовжувати твердо стояти до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", - написав Науседа.

Підтримка Литви України

Литва є одним із головних союзників України, який розпочав надавати підтримку Києву з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зокрема Вільнюс надає не лише фінансову та гуманітарну, але й військову допомогу, як приклад:

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