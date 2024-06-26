Марк Рютте - новий генсек НАТО. Чим він відомий та яка його позиція щодо України

В НАТО офіційно обрали нового керівника Альянсу. Ним став прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Вже у жовтні цього року він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга.

Що відомо про нового генсека НАТО і яка його позиція щодо України - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Марк Рютте - новий генсек НАТО

Про призначення Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу повідомили на сайті НАТО. Його кандидатуру затвердили посли країн Альянсу в Брюсселі. Офіційне призначення, як очікується, відбудеться на саміті організації у Вашингтоні 9-11 липня.

"Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга", - йдеться на сайті НАТО.

Як відомо, генсек НАТО є головною посадовою особою Організації Північноатлантичного договору. Він несе відповідальність за координацію роботи Альянсу, є главою Північноатлантичної ради та веде персонал НАТО. Лідер НАТО забезпечує виконання рішень і виступає від імені всіх членів.

Західні ЗМІ зазначають, що Рютте буде керувати військово-політичною організацією в критичний для європейської безпеки час, коли в Україні точиться війна. Його попередник, норвежець Єнс Столтенберг, який покидає посаду в жовтні, пробув на цій посаді понад 10 років. Його мандат неодноразово подовжувався, зокрема для того, щоб зберегти в НАТО стабільність на тлі війни Росії проти України.

"Я вітаю вибір союзниками по НАТО Марка Рютте моїм наступником. Марк є справжнім трансатлантистом, сильним лідером і творцем консенсусу. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках", - привітав Столтенберг свого наступника.

Видання Politico звертає увагу, що кілька перешкод стояли на шляху Рютте до цієї посади, хоча він мав підтримку Білого дому та більшості інших великих країн-членів, включаючи Німеччину. Напередодні він став єдиним кандидатом після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс офіційного оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря.

Останніми країнами, чию підтримку потрібно було отримати Рютте, залишалися Словаччина та Угорщина. Зокрема, Угорщина зняла свої заперечення. Це сталося після того, як Рютте неофіційно запропонував угорському прем'єру Віктору Орбану мати можливість відмовитися від підтримки України в обмін на зняття вето з його кандидатури. На додаток, Туреччина також висловлювалася проти заявки Рютте, але у квітні зняла свої заперечення.

Хто такий Рютте: факти з життя та що він каже про Україну

Марк Рютте - 57-річний політик. Після закінчення інституту працював протягом десяти років у харчовій компанії, а з 2006 по 2023 роки був лідером нідерландської "Народної партії за свободу і демократію". Він працював на посадах міністра соціальних справ та міністра освіти. У 2010 році Рютте очолив уряд Нідерландів, тобто він перебуває на цій посаді майже 14 років. Станом на літо цього року він займає 40-й рядок у списку із п'ятдесяти людей, які найдовше виконують безперервно обов'язки голови держави чи уряду.

Агентство Reuters писало, що Рютте має прізвисько "тефлоновий Марк" за свою здатність очолювати різноманітні коаліції та виживати в політичних колотнечах, його називають "прагматичним учасником угод і майстром консенсусу". У цьому сенсі прем’єр-міністр Нідерландів давно налагодив відносини зі Столтенбергом, а також з іншими лідерами Альянсу, від Албанії до Литви та від Польщі до США. Питання зв’язків із Вашингтоном було ще одним важелем на користь Рютте, який має чудові стосунки з американським президентом Джо Байденом і водночас є одним із небагатьох європейських лідерів, які намагалися підтримувати стабільні стосунки з Дональдом Трампом, який може повернутися в Білий дім після виборів у США в листопаді. До речі, за через особливі стосунки з попередником Байдена новопризначений генсек також має й інше прізвисько - "заклинатель Трампа" (той, хто здатен утихомирювати гнів американського політика). Як пояснювало Politico, так Рютте почали називати від тоді, як у 2018 році він зміг заспокоїти тодішнього американського лідера Трампа, коли той нарікав на недостатні оборонні витрати з боку європейських союзників НАТО.

Низка ЗМІ пишуть, що найбільше з випробувань для Рютте може стати збереження Альянсу, якщо Трамп знову стане президентом. Адже останній на питання, чи захищатимуть США ту, чи іншу державу-союзника в разі нападу Росії, він відповів, що у разі несплати внесків до бюджету НАТО "не стане на захист країни", що зазнала нападу, і навіть "заохочуватиме" агресора "робити все, що той захоче". Але згодом Трамп все ж пом'якшив свою риторику.

Також, як звертає увагу Politico, Рютте вдалося подолати єдину слабкість у своїй кандидатурі - Нідерланди збільшили витрати на оборону до рівня понад 2% ВВП, що є необхідною вимогою для членів НАТО.

Що стосується України, то Марк Рютте є її вірним союзником та прихильником п резидента Володимира Зеленського, зазначає Reuters. Також новий генсек НАТО є лютим критиком Путіна. На його світогляд зокрема суттєво вплинуло збиття проросійськими бойовиками літака "Б оїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донецькою областю. Під час трагедії 196 із 298 жертв виявилися громадянами Нідерландів. Відтоді Рютте став помітно активнішим міжнародним діячем на рівні ЄС. Він роками наполягав, що Альянс має бути потужним, щоб мати змогу протистояти Кремлю й зазначав, що інші лідери Євросоюзу "не повинні бути наївними щодо путінської Росії".

"Він (Путін - ред.) не зупиниться в Україні, якщо ми не зупинимо його зараз...Йдеться про дотримання міжнародного верховенства права", - сказав Рютте в ООН у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

В той самий час, н авіть попереджаючи про загрозу з боку Путіна, він припустив, що російський диктатор "не такий сильний, як здається".

"Не переоцінюйте думки Путіна. Я багато спілкувався з цією людиною. Він не сильна людина, він не сильний хлопець", - заявляв Рютте.

Варто зауважити, що в січні 2023 року Марк Рютте був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за вагомий внесок у зміцнення співробітництва з Україною та підтримку її незалежності. І небезпідставно. Адже вже цього року в травні його уряд офіційно дозволив Україні використовувати надані Нідерландами F-16 для майбутніх ударів по цілях на території РФ.

Як реагує світ на призначення Рютте

Вже сьогодні український президент Володимир Зеленський, вітаючи Рютте з новою посадою, дописом у мережі Х назвав його "принциповим і сильним лідером".

"Вітаю Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним генеральним секретарем НАТО...Ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті. Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність", - написав Зеленський.

З призначенням нового генсека НАТО також привітала низка лідерів країн-членів як Альянсу й не лише. Серед них: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Крім того, Марк Рютте також прокоментував своє призначення.

"Для мене велика честь бути призначеним генеральним секретарем НАТО. Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої спільної безпеки. Очолювати цю організацію - це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно. Велика подяка всім союзникам за довіру. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з великою енергією в жовтні, як наступник (Єнса Столтенберга - ред.), який чудово керував НАТО протягом 10 років і яким я завжди дуже захоплювався", - написав він на сторінці в соцмережі Х.