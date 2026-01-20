В НАТО обмежують для США доступ до розвідданих через суперечку навколо Гренландії, - ЗМІ

Як пише видання з посиланням на власні джерела, за даними інсайдерів НАТО, деякі чиновники почали приховувати обмін розвідувальними даними зі США.

Довіра, яка будувалася десятиліттями, руйнується через наміри Трампа анексувати Гренландію та його погрози запровадити тарифи проти країн-членів Альянсу.

Криза довіри

Анонімні спікери видання повідомляють, що співробітники розвідки більше не спілкуються відкрито через ризик того, що інформація допоможе Трампу реалізувати план анексії Гренландії.

"Це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО", - заявив високопоставлений інсайдер НАТО виданню The i Paper.

Він додав, що деякі співробітники НАТО відчували, що країна, "на яку ми всі рівнялися та цінували", тепер "вдарила нам ножем у спину". Своєю чергою, американські військові в НАТО змушені перепрошувати перед колегами за політику своєї країни, що створює атмосферу недовіри.

Це найсерйозніше погіршення зв'язків між Вашингтоном та союзниками з часів Суецької кризи 1956 року. Тож делегації Британії, Франції та Німеччини вже працюють у Гренландії над планом посилення військової присутності як сигналу для Трампа.

Підрив світового порядку

Відкритий обмін розвідувальними даними між двома країнами сягає часів секретної місії "Sinkov Mission" 1941 року про німецькі шифри, яка була критично важливим етапом в обміні технологіями та знаннями з криптографії між союзниками під час Другої світової війни.

Відтоді США та Велика Британія продовжують обмінюватися розвідувальними даними через угоду, яку часто називають "Два ока", та розвідувальний альянс "П'ять очей", до якого входять ще Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Джерело в британській розвідці, з яким поспілкувалося видання, повідомило, що останні погрози Трампа сприяли ідеї про те, що Британія більше не є союзником руху "Два ока", а радше "просто частиною Європи".

Експерт з питань безпеки та розвідки Ноттінгемського університету Доктор Ден Ломас заявив, що другий термін Трампа у Вашингтоні має "дестабілізуючий вплив" на довіру між розвідувальними службами, що може стати "довгостроковою проблемою".