В НАТО ограничивают для США доступ к разведданным из-за спора вокруг Гренландии, - СМИ

Чиновники НАТО ограничивают доступ к обмену разведывательной информацией с США. Это происходит на фоне посягательств президента Дональда Трампа по Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper.
Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, по данным инсайдеров НАТО, некоторые чиновники начали скрывать обмен разведывательными данными с США.
Доверие, которое строилось десятилетиями, разрушается из-за намерений Трампа аннексировать Гренландию и его угрозы ввести тарифы против стран-членов Альянса.
Анонимные спикеры издания сообщают, что сотрудники разведки больше не общаются открыто из-за риска того, что информация поможет Трампу реализовать план аннексии Гренландии.
"Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО", - заявил высокопоставленный инсайдер НАТО изданию The i Paper.
Он добавил, что некоторые сотрудники НАТО чувствовали, что страна, "на которую мы все равнялись и ценили", теперь "ударила нам ножом в спину". В свою очередь, американские военные в НАТО вынуждены извиняться перед коллегами за политику своей страны, что создает атмосферу недоверия.
Это самое серьезное ухудшение связей между Вашингтоном и союзниками со времен Суэцкого кризиса 1956 года. Поэтому делегации Великобритании, Франции и Германии уже работают в Гренландии над планом усиления военного присутствия как сигнала для Трампа.
Открытый обмен разведывательными данными между двумя странами достигает времен секретной миссии "Sinkov Mission" 1941 года о немецких шифрах, которая была критически важным этапом в обмене технологиями и знаниями по криптографии между союзниками во время Второй мировой войны.
С тех пор США и Великобритания продолжают обмениваться разведывательными данными через соглашение, которое часто называют "Два глаза", и разведывательный альянс "Пять глаз", в который входят еще Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Источник в британской разведке, с которым пообщалось издание, сообщил, что последние угрозы Трампа способствовали идее, что Великобритания больше не является союзником движения "Два глаза", а скорее "просто частью Европы".
Эксперт по вопросам безопасности и разведки Ноттингемского университета Доктор Дэн Ломас заявил, что второй срок Трампа в Вашингтоне имеет "дестабилизирующее влияние" на доверие между разведывательными службами, что может стать "долгосрочной проблемой".
Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений Дональда Трампа о намерении США приобрести остров за 700 млрд долларов. Американский президент обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.
Из-за отказа европейских союзников поддержать эту инициативу, Трамп объявил о введении пошлин: с 1 февраля ставка на товары из восьми стран НАТО (в частности Великобритании, Германии и Франции) составит 10%, а с 1 июня вырастет до 25%.
В ответ на давление Вашингтона Дания усилила свой военный контингент на острове и направила туда главнокомандующего. В то же время Европейский совет созвал внеочередной саммит для координации оборонной и экономической позиции союзников в Арктике.