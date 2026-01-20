RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В НАТО ограничивают для США доступ к разведданным из-за спора вокруг Гренландии, - СМИ

Фото: чиновники НАТО начали скрывать обмен разведывательными данными с США (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Чиновники НАТО ограничивают доступ к обмену разведывательной информацией с США. Это происходит на фоне посягательств президента Дональда Трампа по Гренландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The i Paper.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, по данным инсайдеров НАТО, некоторые чиновники начали скрывать обмен разведывательными данными с США.

Доверие, которое строилось десятилетиями, разрушается из-за намерений Трампа аннексировать Гренландию и его угрозы ввести тарифы против стран-членов Альянса.

Кризис доверия

Анонимные спикеры издания сообщают, что сотрудники разведки больше не общаются открыто из-за риска того, что информация поможет Трампу реализовать план аннексии Гренландии.

"Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО", - заявил высокопоставленный инсайдер НАТО изданию The i Paper.

Он добавил, что некоторые сотрудники НАТО чувствовали, что страна, "на которую мы все равнялись и ценили", теперь "ударила нам ножом в спину". В свою очередь, американские военные в НАТО вынуждены извиняться перед коллегами за политику своей страны, что создает атмосферу недоверия.

Это самое серьезное ухудшение связей между Вашингтоном и союзниками со времен Суэцкого кризиса 1956 года. Поэтому делегации Великобритании, Франции и Германии уже работают в Гренландии над планом усиления военного присутствия как сигнала для Трампа.

Подрыв мирового порядка

Открытый обмен разведывательными данными между двумя странами достигает времен секретной миссии "Sinkov Mission" 1941 года о немецких шифрах, которая была критически важным этапом в обмене технологиями и знаниями по криптографии между союзниками во время Второй мировой войны.

С тех пор США и Великобритания продолжают обмениваться разведывательными данными через соглашение, которое часто называют "Два глаза", и разведывательный альянс "Пять глаз", в который входят еще Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Источник в британской разведке, с которым пообщалось издание, сообщил, что последние угрозы Трампа способствовали идее, что Великобритания больше не является союзником движения "Два глаза", а скорее "просто частью Европы".

Эксперт по вопросам безопасности и разведки Ноттингемского университета Доктор Дэн Ломас заявил, что второй срок Трампа в Вашингтоне имеет "дестабилизирующее влияние" на доверие между разведывательными службами, что может стать "долгосрочной проблемой".

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений Дональда Трампа о намерении США приобрести остров за 700 млрд долларов. Американский президент обосновывает это стратегической необходимостью, утверждая, что Дания не способна защитить регион от "окружения" флотами России и Китая.

Из-за отказа европейских союзников поддержать эту инициативу, Трамп объявил о введении пошлин: с 1 февраля ставка на товары из восьми стран НАТО (в частности Великобритании, Германии и Франции) составит 10%, а с 1 июня вырастет до 25%.

В ответ на давление Вашингтона Дания усилила свой военный контингент на острове и направила туда главнокомандующего. В то же время Европейский совет созвал внеочередной саммит для координации оборонной и экономической позиции союзников в Арктике.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОСоединенные Штаты АмерикиГренландия