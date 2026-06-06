У НАТО обговорюють ідею дати Україні 70 млрд євро військової допомоги, - Politico
Країни НАТО розглядають ідею виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 70 млрд євро, про що може бути оголошено вже наступного місяця на саміті альянсу в Анкарі (Туреччина).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами чотирьох дипломатів НАТО, з такою пропозицією в травні виступила Німеччина. Крім фінансування, пропозиція включатиме новий механізм, щоб більш прозоро відстежувати внески.
Це відбувається на тлі скарг деяких країн на те, що вони непропорційно несуть витрати з підтримки Києва.
"Ключовим моментом є отримання від Анкари твердого зобов'язання продовжувати надавати Україні таку необхідну підтримку на стійкій і більш справедливій основі", - додав п'ятий високопоставлений дипломат НАТО.
Згідно з публікацією, фінансування в 70 млрд євро не складатиметься лише з нових коштів. Близько 30 млрд євро надійдуть з уже узгодженого ЄС дворічного кредиту Україні в розмірі 90 млрд євро, а ще 40 млрд євро будуть виділені через двосторонні програми підтримки.
Однак дехто побоюється, що країни можуть відчути меншу необхідність у своїх пожертвуваннях, якщо зможуть розраховувати на кошти Євросоюзу.
Також Politico зазначило, що підтримка України стане одним із ключових питань, які обговорюватимуть на саміті лідерів НАТО 7-8 липня.
Зі свого боку посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала виданню, що будь-які нові зобов'язання мають бути зосереджені на пріоритетах Києва, таких як протиповітряна оборона, інвестиції, виробництво дронів і ракет, а також боєприпасів великої дальності.
Що ще відомо
Нагадаємо, нещодавно посол України при НАТО Альона Гетманчук сказала, що в альянсі тривають складні дискусії щодо майбутньої підтримки України, а частина країн виступає проти фіксованих внесків на допомогу Києву.
За її словами, одним із ключових питань залишається пропозиція генсека НАТО Марка Рютте про виділення країнами-членами альянсами 0,25% ВВП на допомогу Україні.
Однак у The Telegraph вийшла публікація, де йшлося про те, що Британія, Франція і ще кілька країн НАТО заблокували план Рютте. Politico зазначає, що ідею Німеччини щодо 70 млрд євро почали розглядати якраз таки після того, як союзники відхилили ідею Рютте.