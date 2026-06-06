В НАТО обсуждают идею дать Украине 70 млрд евро военной помощи, - Politico

Страны НАТО рассматривают идею выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 70 млрд евро, о чем может быть объявлено уже в следующем месяце на саммите альянса в Анкаре (Турция).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам четырех дипломатов НАТО, с таким предложением в мае выступила Германия. Помимо финансирования, предложение будет включать новый механизм, чтобы более прозрачно отслеживать взносы.

Это происходит на фоне жалоб некоторых стран на то, что они непропорционально несут расходы по поддержке Киева.

"Ключевым моментом является получение от Анкары твердого обязательства продолжать оказывать Украине столь необходимую поддержку на устойчивой и более справедливой основе", - добавил пятый высокопоставленный дипломат НАТО.

Согласно публикации, финансирование в 70 млрд евро не будет состоять только из новых средств. Около 30 млрд евро поступят из уже согласованного ЕС двухлетнего кредита Украине в размере 90 млрд евро, а еще 40 млрд евро будут выделены через двухсторонние программы поддержки.

Однако некоторые опасаются, что страны могут почувствовать меньшую необходимость в своих пожертвованиях, если смогут рассчитывать на средства Евросоюза.

Также Politico отметило, что поддержка Украины станет одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите лидеров НАТО 7-8 июля.

В свою очередь посол Украины при НАТО Алена Гетманчук сказала изданию, что любые новые обязательства должны быть сосредоточены на приоритетах Киева, таких как противовоздушная оборона, инвестиции, производство дронов и ракет, а также боеприпасов большой дальности.