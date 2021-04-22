В НАТО назвали "сильно запоздалым" решение России об отводе войск

Заявление России о том, что она отводит войска с территорий, прилегающих к украинским границам, имеет большое значение, однако оно "сильно запоздало". НАТО по-прежнему внимательно следит за событиями.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении российских войск с учений на юге 22 апреля - в ходе своего визита в оккупированный Крым.
"Любые шаги России в направлении деэскалации важны и сильно запоздали. НАТО остается начеку; мы будем, как и прежде, следить за неправомерным наращиванием российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее", - завил он.
Представитель НАТО подчеркнул, что альянс неизменно поддерживает Украину, хотя она и не входит в состав альянса, и призвал Россию полностью вывести все свои войска с украинской территории.
Напомним, днем 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты". Отвод российских войск начнется завтра, 23 апреля. В МИД Украины заявили, что мониторят данную ситуацию.
Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".
Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.
Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.