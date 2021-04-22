У НАТО назвали "сильно запізнілим" рішення Росії про відведення військ

Заява Росії про те, що вона відводить війська з територій, прилеглих до українських кордонів, має велике значення, проте вона "сильно запізнилася". НАТО як і раніше уважно стежить за подіями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника НАТО .

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення російських військ з навчань на півдні 22 квітня - в ході свого візиту в окупований Крим.

"Будь-які кроки Росії в напрямку деескалації важливі та сильно запізнилася. НАТО залишається напоготові; ми будемо, як і раніше, стежити за неправомірним нарощуванням російських збройних сил в Україні та навколо неї", - завив він.

Представник НАТО підкреслив, що альянс незмінно підтримує Україну, хоча вона і не входить до складу Альянсу, і закликав Росію повністю вивести всі свої війська з української території.