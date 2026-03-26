У НАТО назвали головну ціль Росії у разі війни з Альянсом

"Воєнна агресія Росії проти України продемонструвала, що енергетика, ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якої атаки проти НАТО", - йдеться у документі.

У звіті, як і раніше, Росію визначено як "найбільш значну і пряму загрозу" безпеці євроатлантичного регіону.

Зазначається, що Кремль продовжує діяти дедалі безрозсудніше, зокрема порушує повітряний простір, здійснює диверсії та проводить кібератаки.

Документ не містить прямих згадок про перспективу членства України в НАТО, однак робить акцент на практичній підтримці. Йдеться про військову допомогу, навчання та інтеграцію оборонної промисловості.

У НАТО наголошують на довгостроковому підході до підтримки України: "важливо, щоб альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра".

У звіті також описано вже створену систему підтримки України, яка включає координацію військової допомоги, навчання та логістики через структури НАТО, а також поступове досягнення сумісності українських сил зі стандартами Альянсу.

Окремо наголошується на планах інтеграції української оборонної промисловості в екосистему союзників.

Крім того, у документі наведені дані щодо оборонних витрат країн-членів. У 2025 році європейські члени НАТО та Канада витратили на оборону 574 мільярди доларів, що на 20% більше, ніж роком раніше.

Вперше всі 32 союзники досягли рівня витрат у 2% ВВП на оборону. Найвищі показники зафіксовані у Польщі та країнах Балтії, тоді як найнижчі - у Бельгії, Іспанії, Албанії та Канади.

Водночас США залишаються ключовим донором Альянсу - на них припадає понад половина сукупного ВВП НАТО та близько 60% оборонних витрат.