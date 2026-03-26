Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В НАТО назвали главную цель России в случае войны с Альянсом

14:15 26.03.2026 Чт
3 мин
Альянс готовится к новым сценариям войны
aimg Ірина Глухова
Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)

В случае нападения на НАТО Россия, вероятно, сосредоточится на атаках по энергетической инфраструктуре. В связи с этим Альянс уже усиливает учения и защиту критически важных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет генсека НАТО Марка Рютте за 2025 год.

"Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО", - говорится в документе.

В отчете, как и раньше, Россия определена как "наиболее значительная и прямая угроза" безопасности евроатлантического региона.

Отмечается, что Кремль продолжает действовать все более безрассудно, в частности нарушает воздушное пространство, осуществляет диверсии и проводит кибератаки.

Документ не содержит прямых упоминаний о перспективе членства Украины в НАТО, однако делает акцент на практической поддержке. Речь идет о военной помощи, обучении и интеграции оборонной промышленности.

В НАТО отмечают долгосрочный подход к поддержке Украины: "важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра".

В отчете также описана уже созданная система поддержки Украины, которая включает координацию военной помощи, обучения и логистики через структуры НАТО, а также постепенное достижение совместимости украинских сил со стандартами Альянса.

Отдельно отмечается планы интеграции украинской оборонной промышленности в экосистему союзников.

Кроме того, в документе приведены данные по оборонным расходам стран-членов. В 2025 году европейские члены НАТО и Канада потратили на оборону 574 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем годом ранее.

Впервые все 32 союзника достигли уровня расходов в 2% ВВП на оборону. Самые высокие показатели зафиксированы в Польше и странах Балтии, тогда как самые низкие - в Бельгии, Испании, Албании и Канады.

В то же время США остаются ключевым донором Альянса - на них приходится более половины совокупного ВВП НАТО и около 60% оборонных расходов.

Угроза войны НАТО и РФ

Европейские чиновники все чаще предупреждают, что Россия может готовиться к прямому конфликту с НАТО. В частности, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что такая угроза может реализоваться уже к 2030 году.

В немецком военном командовании оценивают риски еще более пессимистично - там считают, что до потенциального нападения России на страны Альянса может оставаться всего 2-3 года.

При этом Германия, как один из ключевых членов НАТО, может оказаться в эпицентре событий.

Дополнительное беспокойство вызывают и оценки относительно военных планов Кремля. По словам еврокомиссара, Россия может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов уже в 2026 году.

Между тем западные СМИ рисуют для НАТО плохие прогнозы. Страны НАТО, несмотря на угрозу глобального конфликта, к нему совершенно не готовы.

Гибридная война уже идет, Россия готовится напасть на НАТО через несколько лет, а ситуация с подготовкой к войне на Западе катастрофическая.

