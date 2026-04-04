У НАТО назвали дату зустрічі Рютте і Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає наступного тижня Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Альянсу.
Згідно з анонсом, візит Рубіо до Вашингтона триватиме з 8 по 12 квітня. У перший же день у нього очікується зустріч із лідером США та представниками його команди.
"8 квітня генеральний секретар зустрінеться з... Дональдом Трампом, а також держсекретарем Марко Рубіо і міністром війни Пітом Гегсетом", - ідеться в публікації.
Наступного дня, 9 числа, Рютте виступить із промовою і візьме участь у дискусії, організованій Інститутом президентського фонду Рональда Рейгана.
У дні, що залишилися, з 10 по 12 квітня, генсек візьме участь у Більдерберській зустрічі.
Нагадаємо, що США та Ізраїль уже понад місяць продовжують атакувати Іран. Наразі Трамп говорить про тижні до завершення війни, хоча переговори, судячи з інформації низки ЗМІ, зайшли в глухий кут.
Практично з самого початку цього конфлікту Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку постачають близько 20% світової нафти. На тлі цього факту та інших проблем Трамп неодноразово закликав країни НАТО приєднається до війни, але вони відмовилися.
З цієї причини Трамп днями заявив, що США можуть вийти з НАТО. Згідно з даними CNN, в Альянсі не відчувають "надмірного занепокоєння" через такі заяви, а низка республіканців публічно сказали, що погрози Трампа підривають національні інтереси.