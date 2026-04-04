В НАТО назвали дату встречи Рютте и Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит на следующей неделе Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.
Согласно анонсу, визит Рубио в Вашингтон продлится с 8 по 12 апреля. В первый же день у него ожидается встреча с лидером США и представителями его команды.
"8 апреля генеральный секретарь встретится с... Дональдом Трампом, а также госсекретарем Марко Рубио и министров войны Питом Хегсетом", - говорится в публикации.
На следующий день, 9 числа, Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонде Рональда Рейгана.
В оставшиеся дни, с 10 по 12 апреля, генсек примет участие в Бильдерберсгской встрече.
Напомним, что США и Израиль уже больше месяца продолжают атаковать Иран. На данный момент Трамп говорит о неделях до завершения войны, хотя переговоры, судя по информации ряда СМИ, зашли в тупик.
Практически с самого начала этого конфликта Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который поставляют около 20% мировой нефти. На фоне этого факта и других проблем Трамп неоднократно призывал страны НАТО присоединится к войне, но они отказались.
По этой причине Трамп на днях заявил, что США могут выйти из НАТО. Согласно данным CNN, в Альянсе не испытывают "чрезмерного беспокойства" из-за таких заявлений, а ряд республиканцев публично сказали, что угрозы Трампа подрывают национальные интересы.