У НАТО мають намір вивчити можливість "превентивного удару" по Росії

За словами Драгоне, Альянс оцінює кроки щодо посилення відповіді на гібридну активність Росії.

"Ми вивчаємо все... У кіберпросторі ми радше реактивні. Бути агресивнішими або проактивнішими замість реактивних - це те, про що ми думаємо", - сказав він.

Тиск зі Східної Європи

Європа вже пережила низку інцидентів, пов'язаних із гібридною війною РФ: від вибухів кабелів у Балтійському морі до масштабних кібератак. Деякі дипломати, особливо зі східних країн НАТО, закликають перехід від суто реактивних дій до активної відповіді.

Найреальніше це зробити в кіберпросторі, де країни мають наступальні інструменти. Набагато складніше - у випадках диверсій або вторгнень дронів.

Драгоне заявив, що "превентивний удар" також може розглядатися як "оборонна дія", але визнав:

"Це далі нашого нормального способу мислення і поведінки... Бути більш агресивними порівняно з агресивністю нашого опонента - це варіант. (Але виникає питання) правової бази, юрисдикції, хто це буде робити?", - заявив адмірал.

Baltic Sentry спрацювала, але проблеми залишаються

За його словами, місія Baltic Sentry, у рамках якої кораблі, літаки і морські дрони патрулюють Балтійське море, показала ефективність.

"Від початку Baltic Sentry нічого не сталося. Це означає, що стримування працює", - зазначив Каво Драгоне.

Утім, занепокоєння у членів Альянсу залишається. Зокрема, після того, як фінський суд закрив справу щодо екіпажу судна Eagle S, пов'язаного з російським "тіньовим флотом", яке пошкодило кілька підводних електричних і дата-кабелів. Суд визнав, що інцидент стався в міжнародних водах.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на запитання FT, чи означає це "карт-бланш" для російських суден, відповіла:

"Так, і це проблема".

Вона додала, що більш рішучий підхід - це те, що ми також вивчаємо, але зазначила:

"Поки що потреби в цьому не було. Ми також маємо зробити крок назад і проаналізувати, до чого прагне агресор... Не слід бути істеричними. У нас є своя стратегія і вона досить надійна". - сказала Валтонен.

Етика і право накладають обмеження

Драгоне визнав, що НАТО стикається з обмеженнями, яких немає в Росії:

"У нас набагато більше лімітів, ніж наш опонент, через етику, право, юрисдикцію. Це проблема... Я не хочу говорити, що це програшна позиція, але вона важча, ніж у нашого опонента", - заявив глава військового комітету НАТО і адмірал Каво Драгоне.

Він підкреслив, що головним завданням Північноатлантичного союзу є стримування майбутньої агресії.

"Як саме досягається стримування - відповідь, превентивний удар - це те, що ми повинні глибоко проаналізувати, тому що в майбутньому може..." - сказав він.