В НАТО намерены изучить возможность "превентивного удара" по России

По словам Драгоне, Альянс оценивает шаги по усилению ответа на гибридную активность России.

"Мы изучаем все… В киберпространстве мы скорее реактивны. Быть агрессивнее или проактивнее вместо реактивных - это то, о чем мы думаем", - сказал он.

Давление из Восточной Европы

Европа уже пережила ряд инцидентов, связанных с гибридной войной РФ: от взрывов кабелей в Балтийском море до масштабных кибератак. Некоторые дипломаты, особенно из восточных стран НАТО, призывают переход от чисто реактивных действий к активному ответу.

Наиболее реально это сделать в киберпространстве, где страны имеют наступательные инструменты. Гораздо сложнее - в случаях диверсий или вторжений дронов.

Драгоне заявил, что "превентивный удар" также может рассматриваться как "оборонительное действие", но признал:

"Это дальше нашего нормального образа мышления и поведения… Быть более агрессивными по сравнению с агрессивностью нашего оппонента - это вариант. (Но возникает вопрос) правовой базы, юрисдикции, кто это будет делать?", - заявил адмирал.

Baltic Sentry сработала, но проблемы остаются

По его словам, миссия Baltic Sentry, в рамках которой корабли, самолеты и морские дроны патрулируют Балтийское море, показала эффективность.

"От начала Baltic Sentry ничего не произошло. Это означает, что сдерживание работает", - отметил Каво Драгоне.

Впрочем, беспокойство у членов Альянса остается. В частности, после того, как финский суд закрыл дело по экипажу судна Eagle S, связанного с российским "теневым флотом", которое повредило несколько подводных электрических и дата-кабелей. Суд счел, что инцидент произошел в международных водах.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на вопрос FT, означает ли это "карт-бланш" для российских судов, ответила:

"Да, и это проблема".

Она добавила, что более решительный подход - это то, что мы также изучаем, но отметила:

"Пока потребности в этом не было. Мы также должны сделать шаг назад и проанализировать, к чему стремится агрессор… Не следует быть истерическими. У нас есть своя стратегия и она достаточно надежна". - сказала Валтонен.

Этика и право налагают ограничения

Драгоне признал, что НАТО сталкивается с ограничениями, которых нет в России:

"У нас гораздо больше лимитов, чем наш оппонент, из-за этики, права, юрисдикции. Это проблема… Я не хочу говорить, что это проигрышная позиция, но она тяжелее, чем у нашего оппонента", - заявил глава военного комитета НАТО и адмирал Каво Драгоне.

Он подчеркнул, что главной задачей Североатлантического союза является сдерживание предстоящей агрессии.

"Как именно достигается сдерживание - ответ, превентивный удар - это то, что мы должны глубоко проанализировать, потому что в будущем может…" - сказал он.