НАТО должно ежемесячно тратить "миллиард или больше" на оружие для Украины, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Марк Рютте заявил, что союзники должны обеспечить для Украины минимум 1 млрд долларов ежемесячно на закупку американского вооружения.

По его словам, уже сейчас взносы стран достигают 4 млрд за последние четыре месяца, что соответствует плановому темпу.

"Нам нужно не менее 1 млрд долларов ежемесячно, а возможно, и больше. Вероятно, около 15 млрд долларов в год на критически важное американское вооружение", - подчеркнул генсек.

Рютте ожидает, что до конца года союзники выйдут на уровень в 5 млрд. Речь идет о поставках ракет и перехватчиков для ПВО, а также наступательных систем.

Он подчеркнул, что Европа и Канада усиливают взносы, и стабильный поток вооружения является сегодня ключевым для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

Поддержка Украины

За последние два года российские обстрелы критической инфраструктуры заставили союзников пересмотреть подход к поддержке Украины. Если раньше акцент был на разовых пакетах, то теперь ключевым становится регулярное финансирование, которое позволяет планировать производство ракет ПВО и боеприпасов на месяцы вперед.

В 2024-2025 годах НАТО создает новую систему совместных закупок и долгосрочных контрактов с США и европейскими производителями.

Заявления Рютте - сигнал, что альянс переходит к модели стабильной военной экономики, где поддержка Украины рассматривается как ключевой элемент европейской безопасности на годы вперед.