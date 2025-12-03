НАТО должно ежемесячно тратить "миллиард или больше" на оружие для Украины, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рютте перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.
Марк Рютте заявил, что союзники должны обеспечить для Украины минимум 1 млрд долларов ежемесячно на закупку американского вооружения.
По его словам, уже сейчас взносы стран достигают 4 млрд за последние четыре месяца, что соответствует плановому темпу.
"Нам нужно не менее 1 млрд долларов ежемесячно, а возможно, и больше. Вероятно, около 15 млрд долларов в год на критически важное американское вооружение", - подчеркнул генсек.
Рютте ожидает, что до конца года союзники выйдут на уровень в 5 млрд. Речь идет о поставках ракет и перехватчиков для ПВО, а также наступательных систем.
Он подчеркнул, что Европа и Канада усиливают взносы, и стабильный поток вооружения является сегодня ключевым для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.
Поддержка Украины
За последние два года российские обстрелы критической инфраструктуры заставили союзников пересмотреть подход к поддержке Украины. Если раньше акцент был на разовых пакетах, то теперь ключевым становится регулярное финансирование, которое позволяет планировать производство ракет ПВО и боеприпасов на месяцы вперед.
В 2024-2025 годах НАТО создает новую систему совместных закупок и долгосрочных контрактов с США и европейскими производителями.
Заявления Рютте - сигнал, что альянс переходит к модели стабильной военной экономики, где поддержка Украины рассматривается как ключевой элемент европейской безопасности на годы вперед.
Напомним, недавно Украина попросила европейских союзников выделить дополнительные миллиарды евро до конца года.
Также мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Также Евросоюз принял новые инициативы для укрепления обороноспособности Украины.