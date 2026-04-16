НАТО и ЕС требуют ускорить производство оружия в Европе: что решили в Брюсселе

21:15 16.04.2026 Чт
2 мин
Несмотря на рост финансирования, производство вооружений остается слишком медленным
aimg Анастасия Никончук
Фото: Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили о необходимости ускоренного наращивания производства вооружений в Европе по итогам переговоров в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Deutsche Welle.



Призыв к ускорению оборонного производства

После встречи в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен написала в сети X, что Европе необходимо больше инвестировать и наращивать выпуск вооружений более высокими темпами.

По ее словам, речь идет не только об объемах, но и о скорости производства.

Поддержка Украины и безопасность инфраструктуры

Марк Рютте сообщил, что в ходе консультаций особое внимание уделялось дальнейшей помощи Украине в отражении российского вторжения, а также защите критически важной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что сотрудничество ЕС и НАТО в этих направлениях имеет ключевое значение, отметив: "Более сильная Европа означает более сильную НАТО".

Подготовка к саммиту НАТО

Стороны также обсудили предстоящий саммит Альянса, который запланирован на июль. По словам фон дер Ляйен, в условиях роста глобальных угроз ЕС и НАТО договорились тесно координировать действия в ближайшие недели, чтобы укрепить взаимодействие и подготовить успешную встречу в Анкаре.

Проблема темпов производства

На фоне решений союзников по НАТО об увеличении оборонных расходов до 3,5% ВВП и дополнительных 1,5% на смежные нужды, Евросоюз также утвердил программу инвестиций в оборонную промышленность объемом около 800 млрд евро на ближайшие годы.

Однако, несмотря на рост финансирования, ключевой проблемой остается недостаточная скорость производства вооружений.

По оценкам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, Россия по-прежнему производит значительно больше вооружений, чем страны Евросоюза.

Напоминаем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на поражение на выборах, может столкнуться с обсуждением его предполагаемых связей с Москвой — как ожидается, этот вопрос глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет на встрече лидеров стран ЕС.

Отметим, что министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешильгез-Зегериус объявила о выделении существенного финансирования на закупку беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
Секреты оружия Ким Чен Ына: эксперты разобрали ракеты КНДР, которыми бьет Россия
