ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Міноборони Нідерландів оголосили про новий пакет допомоги Україні

21:31 15.04.2026 Ср
2 хв
Нідерланди беруть участь в ініціативі "Лінія дронів", за якою вже на фронт передано сотні тисяч безпілотників
aimg Анастасія Никончук
У Міноборони Нідерландів оголосили про новий пакет допомоги Україні Фото: Ділан Ешильгез-Зегеріус (GettyImages)

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Ешильгез-Зегеріус повідомила про виділення значного фінансування на безпілотники для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Нідерландів.

Фінансування дронів для України

Нідерланди спрямують 248 млн євро на закупівлю та виробництво безпілотників для ЗСУ. Про це було оголошено під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), у якому беруть участь представники понад 50 країн.

Як уточнюється, виробництво техніки здійснюватиметься спільно на підприємствах Нідерландів та України.

Такий формат співпраці дає змогу не тільки прискорити постачання, а й розширити виробничі можливості.

Роль дронів на полі бою

Міністр підкреслила, що безпілотники стали ключовим елементом сучасної війни.

За її словами, українські військові ефективно використовують цю техніку для відбиття постійних атак з боку Росії, демонструючи високий рівень підготовки.

Вона також зазначила, що співпраця з Україною дає змогу Нідерландам отримувати практичний досвід, а для бізнесу відкриваються додаткові можливості.

За оцінкою міністра, таке партнерство формує взаємовигідні умови для обох країн.

Масштаб підтримки та міжнародна координація

Нідерланди вже беруть участь в ініціативі "Лінія дронів", завдяки якій на передову було передано сотні тисяч безпілотників.

Підтримка України в цьому напрямку залишається одним із пріоритетів.

Під час зустрічі також наголошувалося, що незважаючи на увагу до ситуації на Близькому Сході, війна в Україні чинить більш значний вплив на безпеку Європи. А тому підтримка триватиме й надалі.

Нагадуємо, що головнокомандувач збройними силами Нідерландів генерал Онно Айхельсхайм розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, зазначивши, що такі висловлювання підривають авторитет Альянсу і послаблюють стримування Росії.

Зазначимо, що Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступила за прискорення розширення Євросоюзу, наголосивши на необхідності активнішого просування інтеграції країн-кандидатів, включно з Україною.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Війна в Україні Дрони
Новини
