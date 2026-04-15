У Міноборони Нідерландів оголосили про новий пакет допомоги Україні

Міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Ешильгез-Зегеріус повідомила про виділення значного фінансування на безпілотники для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони Нідерландів.

Фінансування дронів для України

Нідерланди спрямують 248 млн євро на закупівлю та виробництво безпілотників для ЗСУ. Про це було оголошено під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG), у якому беруть участь представники понад 50 країн.

Як уточнюється, виробництво техніки здійснюватиметься спільно на підприємствах Нідерландів та України.

Такий формат співпраці дає змогу не тільки прискорити постачання, а й розширити виробничі можливості.

Роль дронів на полі бою

Міністр підкреслила, що безпілотники стали ключовим елементом сучасної війни.

За її словами, українські військові ефективно використовують цю техніку для відбиття постійних атак з боку Росії, демонструючи високий рівень підготовки.

Вона також зазначила, що співпраця з Україною дає змогу Нідерландам отримувати практичний досвід, а для бізнесу відкриваються додаткові можливості.

За оцінкою міністра, таке партнерство формує взаємовигідні умови для обох країн.

Масштаб підтримки та міжнародна координація

Нідерланди вже беруть участь в ініціативі "Лінія дронів", завдяки якій на передову було передано сотні тисяч безпілотників.

Підтримка України в цьому напрямку залишається одним із пріоритетів.

Під час зустрічі також наголошувалося, що незважаючи на увагу до ситуації на Близькому Сході, війна в Україні чинить більш значний вплив на безпеку Європи. А тому підтримка триватиме й надалі.