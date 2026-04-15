ЄС викличе Орбана "на килим" через зв’язки з РФ, попри програш на виборах: названо дату

09:35 15.04.2026 Ср
3 хв
Урсула фон дер Ляєн готує жорстку розмову з Орбаном
aimg Олена Чупровська
ЄС викличе Орбана "на килим" через зв’язки з РФ, попри програш на виборах: названо дату Фото: чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан програв вибори, але глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн все одно планує підняти питання його зв'язків з Москвою просто перед лідерами ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Telex.

Орбана запросили на неформальний саміт ЄС на Кіпрі 23-24 квітня.

Саміт на Кіпрі

Президент Європейської Ради Антоніу Коста у вівторок розіслав запрошення на неформальну зустріч глав держав та урядів ЄС. Вона відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.

Порядок денний включає три теми:

  • геополітична ситуація у світі;
  • конфлікт на Близькому Сході;
  • семирічний спільний бюджет ЄС.

За планом, ввечері 23 квітня лідери вислухають президента України Володимира Зеленського щодо російського вторгнення. У запрошенні не уточнюється, чи буде це особиста зустріч, чи відеозв'язок - обидва формати вже практикувалися раніше.

Орбан звітуватиме за плівки

Окрім офіційного порядку денного, на саміті може виникнути й інша тема - скандал навколо переговорів угорського та російського урядів.

Минулого тижня головний речник Єврокомісії Паула Пінью заявила, що записи та інформація, оприлюднені про ці переговори, "підкреслюють тривожну можливість того, що уряд держави-члена" діяв у змові з Росією.

"Активно діяли проти інтересів та безпеки ЄС та всіх його громадян", - так у Єврокомісії описали дії угорської сторони.

Вона пообіцяла, що фон дер Ляєн порушить це питання перед лідерами країн-членів. У вівторок речник Єврокомісії підтвердив: голова Комісії продовжуватиме тиснути на цю тему на рівні лідерів, хоча "не уточнювалося, чи буде це неформальний" саміт.

"Уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення", - додала Пінью.

Останній шанс запитати Орбана

Наступний офіційний саміт ЄС запланований на 18 червня - вже значно пізніше після того, як Орбан має піти у відставку через програш на виборах.

Тому саміт на Кіпрі у квітні може стати останньою нагодою обговорити скандал із чинним прем'єром Угорщини в колі лідерів блоку.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці березня у мережу потрапили аудіозаписи телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

У них обговорювалося зняття санкцій ЄС з низки впливових росіян - зокрема, сестри олігарха Алішера Усманова. Через сім місяців після розмови жінку справді виключили зі санкційного списку.

Ще за кілька днів до виборів з'явилася нова хвиля витоків розмов Сійярто з Лавровим.

У них угорський міністр нібито погоджується передати російській стороні документи, пов'язані зі вступом України до ЄС, а також обговорює санкції проти Росії та деталі переговорів Трампа і глави Кремля на Алясці.

Тим часом, після поразки Орбана на виборах лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Сійярто у приміщенні МЗС знищує документи, пов'язані з санкціями проти Росії. Він порівняв це зі знищенням архівів ,як у старі комуністичні часи.

