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Столтенберг: новая гонка вооружений с РФ может быть опасной и дорогой

Новости » В мире     12.02.2020 - 16:59
Столтенберг: новая гонка вооружений с РФ может быть опасной и дорогой
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг заявил, что НАТО не хочет соперничать с РФ в гонке вооружений

Североатлантический Альянс хотел бы избежать возможной гонки вооружений с Российской Федерацией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Говоря о методах противодействия Альянса развертыванию Россией крылатых ракет наземного базирования 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), Столтенберг отметил, что НАТО не станет предпринимать зеркальных мер.

"Мы не собираемся отражать то, что делает Россия - новая гонка вооружений была бы опасной и дорогой", - отметил глава НАТО.

По его словам, Альянс хотел бы избежать новой гонки вооружений.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты в Европе, вместо этого - усилит готовность средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также будет принимать меры по наращиванию неядерных сил и средств.

Также РБК-Украина писало, что НАТО поможет странам Балтии и Польши в случае нападения России. Столтенберг отметил, что НАТО подает Москве "сильный сигнал", когда дислоцирует в Польше и странах Балтии своих военнослужащих.

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