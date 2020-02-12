В Брюсселе министры стран-членов НАТО обсудят угрозы РФ

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Во время встречи участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы

В Брюсселе (Бельгия) сегодня, 12 февраля, началась встреча министров обороны стран НАТО, в ходе которой участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы. Об этом сообщает Washingtonexaminer.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, "во время встречи участники подведут итоги работы, которая проводится в НАТО, в контексте ответа на новые российские ракетные системы".

"Мы видели окончание Договора о ракетах малой и средней дальности, вследствие развертывание Россией ракет SCC-8. Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия, но мы должны убедиться, что НАТО продолжает надежную оборону в условиях без ДРМСД. При этом мы продолжаем предоставлять приоритет механизмам контроля над вооружением", - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО будет оборонительной и сбалансированной. НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты в Европе, вместо этого - усилит готовность средств противовоздушной и противоракетной обороны, будет принимать меры по наращиванию неядерных сил и средств.

Главными темами встречи также является продолжение тренировочной миссии НАТО в Ираке, совместные действия стран-союзниц и стран-партнеров в Афганистане.

Ранее Столтенберг заявлял, что страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковую "Авангард".

Также Столтенберг заявлял, что НАТО этого года ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе разработкой новой системы ПВО.