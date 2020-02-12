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Столтенберг: нова гонка озброєнь з РФ може бути небезпечною і дорогою

Новини » В світі     12.02.2020 - 16:59
Столтенберг: нова гонка озброєнь з РФ може бути небезпечною і дорогою
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Столтенберг заявив, що НАТО не хоче змагатися з РФ у гонці озброєнь

Північноатлантичний Альянс хотів би уникнути можливої гонки озброєнь з Російською Федерацією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Говорячи про методи протидії Альянсу розгортанню Росією крилатих ракет наземного базування 9М729 (за класифікацією НАТО SSC-8), Столтенберг зазначив, що НАТО не стане вживати дзеркальних заходів.

"Ми не збираємося віддзеркалювати те, що робить Росія - нова гонка озброєнь була б небезпечною і дорогою", - зазначив глава НАТО.

За його словами, Альянс хотів би уникнути нової гонки озброєнь.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО не має наміру розгортати нові ядерні ракети в Європі, замість цього - посилить готовність засобів протиповітряної і протиракетної оборони, а також буде вживати заходів з нарощування неядерних сил і засобів.

Також РБК-Україна писало, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. Столтенберг зазначив, що НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців.

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