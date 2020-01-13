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Работа над повышением боеготовности: в НАТО рассказали, как будут защищаться от ракет РФ

Новости » Общество     13.01.2020 - 09:19
Работа над повышением боеготовности: в НАТО рассказали, как будут защищаться от ракет РФ
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

В НАТО будут работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычным вооружением

НАТО в этом году ответит на размещение российских крылатых ракет с ядерным оружием в Европе разработкой новой системы ПВО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Welt.

Столтенберг отметил, что в НАТО будут работать над системами ПВО и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением боеготовности и продлением сроков предупреждения. Министры обороны стран НАТО уже согласовали соответствующие шаги.

"Развернув крылатые ракеты SSC-8, Россия нарушила договор о РСМД. Это часть российской стратегии - вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новое современное ядерное оружие", - сказал Столтенберг.

По его словам, шаги НАТО в ответ являются адекватными и направленными на защиту Альянса.

Напомним, срок действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Россией и Соединенными Штатами истек 2 августа 2019.

Началось все с того, что в 2014 году США впервые обвинили Россию в нарушении Договора. В частности, Россию уличили в производстве крылатой ракеты 9M729, тактико-технические характеристики которой нарушают ДРСМД.

Спустя четыре года, 4 декабря 2018 года США заявили, что перестанут придерживаться положений Договора в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств. Так и произошло.

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