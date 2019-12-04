НАТО поможет странам Балтии и Польше в случае нападения России

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

В НАТО не хотят допустить украинского сценария в других странах

НАТО окажет военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал" дислоцируя в Польше и странах Балтии своих военнослужащих. Он добавил, что Альянс готов защитить эти страны в случае нападения со стороны РФ.

"Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь Альянс", - подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что НАТО не рассматривают Россию как врага, но не хотят повторения украинского сценария в любой другой стране.

"Однако мы должны быть уверены, что ни в одной из стран НАТО не повторится того, что произошло в Украине, - вооруженного вторжения России в соседнюю страну", - заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия напала на Грузию и Украину из-за нерешительности НАТО. Он подчеркнул, что у НАТО допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс.

Также, по словам Пристайко, Украина способна самостоятельно защищать свои территории, а сейчас она защищает восточный фланг НАТО от российской агрессии.