НАТО - это не "охрана союзников за деньги", - Байден

США не рассматривают НАТО как "охрану союзников за деньги". Главная задача Альянса - защита входящих в него стран и поддержание безопасности.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.
"Мы больше не рассматриваем НАТО как защиту (союзников — ред.) за деньги. Мы считаем, что НАТО важно для нашей способности поддерживать общую безопасность", - сказал Байден.
Он также подтвердил приверженность США к коллективной защите Альянса. "Я хочу, чтобы они знали, что мы считаем 5 статью в уставе НАТО священным долгом", - уточнил американский президент.
"Я вскоре отправлюсь в Брюссель, где пройдет саммит НАТО. Многие из присутствующих здесь соберутся там за столом переговоров", — добавил он.
Напомним, накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он хочет, чтобы страны блока как можно скорее пришли к согласию в этом вопросе.
Отметим, Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года.
Как сообщало РБК-Украина, в Верховной раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО.