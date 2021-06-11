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В Раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО

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Украина, Пятница 11 июня 2021 12:47
В Раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в получении Украиной членства в НАТО Фото: первый замглавы Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде рассчитывают на влияние Польши и Литвы в вопросе получения Украиной членства в НАТО. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Он провел встречу с вице-маршалком Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сеймаса Литвы Паулюсом Саударгасом. Стороны обсудили перспективы усиления трехстороннего сотрудничества в парламентском измерении.

"Рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария воздействий в рамках Североатлантического альянса, в том числе и Парламентской ассамблеи НАТО в интересах получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО", - заявил Стефанчук.

Украинская сторона также поприветствовала председательство Польши в ОБСЕ в 2022 году.

"Мы просим польскую сторону, чтобы вопрос российской агрессии против Украины и освобождения оккупированных Россией территорий Украины был постоянно на повестке дня польского председательства в ОБСЕ", - заявил Стефанчук.

Первый замглавы Рады подчеркнул важность взаимодействия стран в вопросах энергетической безопасности. По его словам, крайне важно объединить усилия, чтобы не допустить реализации проекта "Северный поток-2", что является опасным для всего европейского континента.

В свою очередь Госевска предложила осенью в Польше организовать конференцию, которая будет посвящена гуманитарной ситуации на оккупированных Россией территориях. Она также сообщила о готовности присоединиться к деятельности "Крымской платформы".

Кроме того, Саударгас выразил свою поддержку и готовность в дальнейшем поддерживать сотрудничество с Украиной, вместе противодействовать общим проблемам.

"Речь идет о поддержке Литвой членства Украины в НАТО, усилении санкций против России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в саммите Крымской платформы и в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Как писало РБК-Украина, российский президент Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Как пояснил Путин, в таком случае ракеты будут долетать до Москвы за 7 минут.

Накануне президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом США заявил о необходимости предоставления Украине плана действий для вступления в НАТО с привязкой к датам.

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