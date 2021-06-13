НАТО - це не "охорона союзників за гроші", - Байден

США не розглядають НАТО як "охорону союзників за гроші". Головне завдання Альянсу - захист входять до нього країн і підтримка безпеки.
Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN.
"Ми більше не розглядаємо НАТО як захист (союзників — ред.) за гроші. Ми вважаємо, що НАТО важливо для нашої здатності підтримувати загальну безпеку", - сказав Байден.
Він також підтвердив прихильність США до колективного захисту Альянсу. "Я хочу, щоб вони знали, що ми вважаємо 5 статтю в статуті НАТО священним обов'язком", - уточнив американський президент.
"Я незабаром вирушу до Брюсселя, де пройде саміт НАТО. Багато хто з присутніх тут зберуться там за столом переговорів", - додав він.
Нагадаємо, напередодні глава офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидке вступ України до НАТО. Він хоче, щоб країни блоку якомога швидше дійшли згоди в цьому питанні.
Відзначити, Україна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями 12 червня минулого року.
Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній Раді розраховують на вплив Польщі та Литви в отриманні Україною членства в НАТО.