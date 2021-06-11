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Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - Офис президента

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:57
Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО, - Офис президента Фото: заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига (turkey.old/mfa.gov.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина уверена, что сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО. Ключевые страны мира, евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический Альянс.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, должен быть консенсус относительно дальнейших шагов к членству Украины в Альянсе, но его пока нет.

"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", - сказал Сибига.

Сибига отдельно коснулся вопроса отсутствия приглашения для Украины на саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

"Мы должны быть на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наше государство...но на саммит, который состоится 14 июня, кроме членов НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат", - сказал замглавы ОП.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в блоке нет консенсуса по поводу ПДЧ для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Североатлантический альянс за промедление с предоставлением Плана действий по членству в НАТО.

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