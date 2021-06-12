Украина уже год в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями: что это значит

Украина приобрела статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner-ЭОР) 12 июня прошлого года. Это стало подтверждением необратимости евроатлантического курса страны.

Среди основных преимуществ предоставляет Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями:

увеличение перечня мероприятий подготовки персонала и подразделений, в том числе участие в учениях НАТО по тематике коллективной безопасности (статья 5 Североатлантического договора),

допуск к учениям по кибербезопасности,

углубление обмена информацией,

увеличение представительства в штабах и структурах НАТО на должностях, которые закрыты для других стран-партнеров.

"Дальнейшее эффективное использование статуса ЭОР будет способствовать достижению Украиной соответствующих военных критериев обретения полноправного членства в НАТО - стратегической цели нашей внешней политики", - убеждены в Генштабе.

В то же время отмечают, что вступление Украины в НАТО будет способствовать укреплению оборонного потенциала не только нашей страны, но и усилению Организации Североатлантического договора.

"Уже сегодня Вооруженные силы Украины являются настоящим щитом Европы и делают колоссальный вклад в укрепление европейской безопасности. Статус страны-партнера НАТО с расширенными возможностями раскрывает перед нашим государством и его Вооруженными силами новые горизонты и в то же время возлагает серьезную ответственность", - говорится в сообщении.