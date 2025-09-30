НАТО досі зʼясовує, чи навмисно РФ атакувала повітряний простір Естонії та Польщі, - Рютте

НАТО досі зʼясовує, чи навмисно Росія атакувала повітряний простір Естонії та Польщі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.
За його словами, наразі невідомо, хто саме стоїть за вторгненням дронів у Данії.
"Коли йдеться про Польщу й Естонію - очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні - це безрозсудно й неприйнятно", - сказав він.
Рютте наполіг, що країни НАТО мають захистити своє небо, назвавши ініціативу "стіни дронів" своєчасною й необхідною.
Нагадаємо, вранці 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ вилетіли без дозволу у повітряний простір Естонії. Інцидент зафіксовано відразу після входу літаків на територію країни.
На інцидент оперативно відреагували винищувачі F-35 ВПС Італії, що дислоковані у Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Літаки супроводили російські МіГ-31 за межі території Естонії, не дозволивши подальшого порушення.
Ще два російських винищувачі було зафіксовано над нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі. Це сталося в межах територіальних вод Польщі.
Литва запропонувала збивати літаки, які вторглися у повітряний простір країн НАТО, нагадавши про випадок у Туреччині в 2015 році. Тоді там після перетину повітряного простору збили російський Су-25.
Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що його країна готова до знищення будь-яких ворожих об’єктів, які увірвуться в її повітряний простір. Те ж саме заявили і в Міністерстві оборони Великої Британії.
Також РБК-Україна повідомляло, що РФ цинічно відкинула звинувачення щодо порушення повітряного простору. У Кремлі заявили, що порушень нібито не було, і російські військові літають "суворо в рамках міжнародних правил".