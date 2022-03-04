НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 4 марта заявил, что НАТО своим отказом предоставить Украине бесполетную зону, по сути дала "зеленый свет" для бомбардировки городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского.

"Сегодня НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, однако. Но", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил сомнение в том, что НАТО способна защитить страны Североатлантического союза.

"Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли защитить страны Североатлантического союза. От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, за нашу общую свободу за нашу общую свободу", - сказал президент Украины.

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