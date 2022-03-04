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"Болезненное решение". Столтенберг объяснил, почему НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной

Новина українською →
Брюссель, Пятница 04 марта 2022 15:46
"Болезненное решение". Столтенберг объяснил, почему НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг объяснил, почему Альянс не хочет вводить бесполетную зону над территорией Украины. По его словам, НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам заседания министров иностранных дел НАТО.

Столтенберг объяснил, что единственный способ реализовать бесполетную зону - это отправить самолеты в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. В таком случае, по словам генсека НАТО, все может закончится "полноценной войной в Европе, в которую будет втянуто намного больше стран".

"Как союзники по НАТО мы обязаны не допустить, чтобы эта война вышла за пределы Украины. Мы решили, что не будем входить ни в украинское небо, ни на территорию Украины. НАТО не будет частью этого конфликта", - сказал он.

Как считает Столтенберг, если НАТО будет непосредственно вовлечено в войну в Украине, то будет "больше человеческих страданий, больше убитых гражданских лиц".

"Наша главная задача - защитить миллиард людей, которые живут в 30 странах-членах НАТО", - добавил генсек.

Напомним, сегодня Столтенберг заявил, что самолетов НАТО в небе Украины не будет.

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