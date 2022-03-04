"Болезненное решение". Столтенберг объяснил, почему НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Енс Столтенберг объяснил, почему Альянс не хочет вводить бесполетную зону над территорией Украины. По его словам, НАТО не хочет прямого конфликта с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Столтенберга по итогам заседания министров иностранных дел НАТО.
Столтенберг объяснил, что единственный способ реализовать бесполетную зону - это отправить самолеты в украинское воздушное пространство и сбивать российские самолеты. В таком случае, по словам генсека НАТО, все может закончится "полноценной войной в Европе, в которую будет втянуто намного больше стран".
"Как союзники по НАТО мы обязаны не допустить, чтобы эта война вышла за пределы Украины. Мы решили, что не будем входить ни в украинское небо, ни на территорию Украины. НАТО не будет частью этого конфликта", - сказал он.
Как считает Столтенберг, если НАТО будет непосредственно вовлечено в войну в Украине, то будет "больше человеческих страданий, больше убитых гражданских лиц".
"Наша главная задача - защитить миллиард людей, которые живут в 30 странах-членах НАТО", - добавил генсек.
Напомним, сегодня Столтенберг заявил, что самолетов НАТО в небе Украины не будет.