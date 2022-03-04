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Зеленский: Всемирный банк готов мощно поддерживать Украину

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Киев, Пятница 04 марта 2022 22:55
Зеленский: Всемирный банк готов мощно поддерживать Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский созвонился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Кредитная организация готова мощно поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжается диалог с финансовыми партнерами - поговорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом", - написал Зеленский.

По его словам, Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать Украину. Глава государства подчеркнул, что это важно для преодоления последствий российской агрессии.

Напомним, Международный валютный фонд и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов.

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