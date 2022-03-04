Зеленский: Всемирный банк готов мощно поддерживать Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

По его словам, Всемирный банк готов действенно и мощно поддерживать Украину. Глава государства подчеркнул, что это важно для преодоления последствий российской агрессии.

"Продолжается диалог с финансовыми партнерами - поговорил с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом", - написал Зеленский.

Напомним, Международный валютный фонд и Всемирный банк разрабатывают пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!